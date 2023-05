Kennt sich mit Dating aus: Claudia Schumacher. Foto. Roman Raacke

Sie war erstmals seit langem verliebt. Und so durfte ich, ihre Freundin, den Kennenlernprozess ein wenig von aussen begleiten. Sie hatte den Mann online kennen gelernt. Dann war sie zehn Tage verreist, also widersetzten sich die zwei einer goldenen Onlinedating-Regel: Nicht zu lange hin und her schreiben, besser gleich treffen, damit das Wunschdenken und die Projektionen nicht der Realität vorauseilen.