Häusliche Gewalt – Warum gibt es Männer, die ihre Frauen und Kinder schlagen? Diese Woche stellt sich unsere Kolumnistin die Frage, was hinter den geschlossenen Türen aktuell alles passiert. Meinung Annik Hosmann

Wenn ich von meinem Haus aus um die nächsten Häuser laufe, sehe ich Kinder rückwärtsgehen, so wie Kinder sich in ihrem Kindersein bewegen, und Menschen spazieren mit Hunden an der Leine. Ich sehe, wie sie das Beste machen aus der Situation. Wir bleiben zu Hause, sagen sie, während die Hunde schweigen, nur einmal kurz um den Block, sagen sie. Sie schreiben es sich hinter die Ohren und manche auf eine Tafel am Balkon.