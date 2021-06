Leser fragen Peter Schneider – Warum gibt es so viele Dokus über den 2. Weltkrieg? Die Antwort auf die Frage, was hinter der fortlaufenden Aufarbeitung der Geschichte steckt. Peter Schneider

Im Fernsehen sind regelmässig Dokfilme über den Zweiten Weltkrieg zu sehen. Foto: ZDF

Eine Frage beschäftigt mich seit vielen Jahren: Warum werden noch 75 Jahre nach Kriegsende auf den deutschen TV-Sendern wie ARD und ZDF immer wieder Dokus gezeigt, die den Zweiten Weltkrieg in irgendwelcher Form behandeln? Geht es immer noch um eine Verarbeitung oder eher um ein «Wir dürfen das nie vergessen»? L. D.

Lieber Herr D.

Weder noch. Meine ausnahmsweise mal steile These zu diesem Thema: Das sind die Fortsetzungen der Landser-Heftchen in politisch korrekter Form. In Deutschland ist das Gedenken an den Holocaust so ritualisiert und instrumentalisiert, dass keine deutsche Jüdin, kein deutscher Jude sich dadurch heute sicherer fühlen kann.