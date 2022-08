Papablog: Von wegen Abschaffung – Warum ich als Lehrer für Noten bin Unser Gastautor ist der Ansicht, dass schlechte Noten oder eine tiefere Einstufung in der Oberstufe auch anspornen können. Patrick Herczky

Eines vorweg: In diesem Gastbeitrag geht es vor allem um die Noten in der Oberstufe. Der Zürcher Kantonsrat hat bekanntlich, um deren Abschaffung zu verhindern, dies sogar gesetzlich verankert. Und Triggerwarnung: Ich bin ein Notenbefürworter.

Aber der Reihe nach. Das Schuljahr ist zwar noch jung, dennoch fragen sich bestimmt viele Eltern jetzt schon: Wie wird mein Kind die Sekundarschule leistungsmässig meistern? Auch meine Schülerinnen und Schüler wollen bei der Auftragserteilung oft nur wissen, ob es Noten gibt.

In der 2. Sekundarklasse presst man die Jugendlichen zudem mittels Stellwerktest in ein Leistungsraster von 200 bis 800 Punkten, das manche erstaunt (weil besser als die Zeugnisnote) und andere frustriert, da der Test standardisiert ist und daher von der Zeugnisnote abweichen kann. Von den sogenannten Multichecks, die prozentgenau angeben, ob jemand für den Beruf geeignet ist, will ich gar nicht erst anfangen.

Noten steuern die extrinsische Motivation – immerhin

Noten können Lust und Frust auslösen, aber sie führen auch zu mehr schulischem Effort. Laut einer norwegischen Studie lernen Kinder weniger, wenn sie einen sogenannten Easy Grader haben, also eine Lehrperson, die sehr gute Noten verteilt. Solche Easy Grader könnte man meiner Meinung nach salopp als Notenverweigerer bezeichnen.

Zugeben, Noten steuern vor allem die extrinsische (von aussen) Motivation, aber als Lehrer kann ich die intrinsische Motivation (aus eigenem Antrieb) nur bedingt beeinflussen. Noten – ob in Ziffern, mit Worten oder gar mit Smileys – sind aber nie objektiv; sie sind immer ein subjektiver Eindruck der Lehrperson, die jedoch nach bestem pädagogischem Wissen und Gewissen bewertet. Heute sind Lehrpersonen aber längst keine pädagogischen Einzelkämpfer mehr, die im stillen Kämmerlein Prüfungen korrigieren. Es wird viel mehr miteinander diskutiert und Noten werden verglichen.

Lehrpersonen können dank ihrer jahrelangen Berufserfahrung durchaus fair bewerten.

Bekanntlich werden Prüfungen zwar unterschiedlich bewertet (Stichwort Methodenfreiheit), dennoch liegen die Noten erstaunlich oft nahe zusammen. Dies zeigt mir jeweils die Zweitkorrektur der Deutschaufsätze an der Gymiprüfung: Bei einigen Texten hatten meine Mittelschulkollegin und ich einer pädagogischen Punktlandung gleich dieselbe Note gesetzt. Bei anderen Texten hingegen mussten wir uns einig werden, jedoch gingen wir stets argumentativ und mit viel Sorgfalt vor. Sicher, dieses Vieraugenprinzip gibt es im normalen Schulalltag nicht, dennoch können wir Lehrpersonen dank jahrelanger Berufserfahrung durchaus fair bewerten – und nicht willkürlich, wie es Notengegner behaupten.

Vieles ist möglich – trotz tiefer Einstufung oder schlechten Noten

Wer Noten abschaffen will, spricht immer wieder von Notenfrust und einer benachteiligten Schülerschaft. Als ehemaliger Sek-B-Schüler, der nach der Bürolehre die Erwachsenenmatur (KME) und ein Sekundarlehrerdiplom absolviert hat, kann ich aber sagen: Schlechte Noten oder eine tiefere Einstufung in der Oberstufe müssen nicht zwingend in einer schulischen Frustration enden, sondern spornen auch an. Auf der Bank, wo ich damals meine Bürolehre gemacht habe, musste ich mir oft anhören, dass wir im Gegensatz zu den KV-Lernenden eine Arbeitsgesellschaft zweiter Klasse seien. Auch meine damalige Sek-B-Einstufung war (und da mache ich meinem damaligen Lehrer keinen Vorwurf) ein sozialpolitisches Kontingent: Als Sohn eines ungarischen Einwanderers und einer einfachen Schneiderin gehörte ich damals nicht zur Zürcher Bildungselite – auch wenn gute Bildung beziehungsweise eine «anständige Lehre» in meinem Elternhaus sehr wichtig waren.

In der Schweiz haben wir ein dermassen durchlässiges Bildungssystem, das alles möglich macht – sofern man bereit ist, die Extra-Leistungsmeile zu gehen.

Genau dies hat mich aber angespornt, meine schulische Karriere nochmals neu zu starten: Ich hatte zwar in der KME grosse Mühe, aber dafür waren die Früchte der bestandenen Matura umso süsser zu geniessen.

Es gibt sicher auch komplett gegenteilige Lebensgeschichten. Aber in der Schweiz haben wir ein dermassen durchlässiges Bildungssystem, das alles möglich macht – sofern man bereit ist, die Extra-Leistungsmeile zu gehen. Leider aber ist auch Leistung bei Notengegner ein negativ konnotierter Begriff, den es wegen der Chancengleichheit zu beseitigen gilt. Ich bin klar dafür, dass alle soziale Schichten die gleichen Bildungschancen haben, aber sind wir ehrlich: Echte Chancengleichheit gibt es nicht.

Eine gerechte Welt gibt es nicht

Noten sind nicht schlecht, aber wir Lehrpersonen müssen diese fördernd und fordernd kommunizieren. Hier besteht Handlungsbedarf: Viele Lehrerinnen und Lehrer geben Prüfungen immer wieder kommentarlos ab, während die Schüler ihre Leistungen abhaken. Zugegeben, auch mir passiert das manchmal. Unter anderem, weil der administrative Aufwand derart zugenommen hat, dass dieser leider auch die Unterrichtsqualität beeinträchtigt.

Letztlich können wir also gerne über die Notengebung sprechen – aber bitte nicht über deren Abschaffung und den damit verbundenen sozialromantischen Gedanken einer gerechten Welt.

