Englisch in der Gastronomie – Warum ich es leid bin, in Zürcher Restaurants auf Englisch bedient zu werden Englische Speisekarten, Servicepersonal, das «English only» redet und «baby spinach salad» empfiehlt: Die Sprache wird in Stadt-Restaurants zunehmend zur Lingua franca. Eine Polemik. Meinung Claudia Schmid

Es spielt mittlerweile keine Rolle mehr, ob ich in Zürich ein Café, ein Restaurant oder eine Bar besuche: Zumindest in stark gentrifizierten Quartieren gehört es zum guten Ton, dass ich nach meiner Bestellung auf Schweizerdeutsch Folgendes zu hören bekomme: «Sorry, English only. Can you repeat, please?»

Als das vor ein paar Jahren punktuell mit dem «English only» anfing, fand ich das noch charmant. Ein bisschen Englischkenntnisse auffrischen, «why not».

Wer ist jetzt Gast, wer Gastgeber?

Doch mittlerweile führt die ungefragte Erwartungshaltung des Servicepersonals, ich möge doch Englisch sprechen, dazu, dass ich manchmal die Orientierung verliere: Wer ist jetzt Gast, wer Gastgeber? Gehört es bei einer Dienstleistung nicht dazu, dass das Personal zumindest eine Landessprache beherrscht, sodass ich so reden kann, wie mir der Schnabel gewachsen ist?