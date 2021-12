Vorfall am Flughafen – Warum in Kloten weisse Schnipsel vom Himmel rieselten Beim Standlauf eines Flugzeugtriebwerks wurde am Freitag zerkleinertes Isolationsmaterial aus dem Flughafenareal in umliegende Gemeinden geblasen.

Bei einem Standlauf eines Triebwerks hat sich am Freitag in der Schallschutzhalle des Flughafens Zürich Isolationsmaterial gelöst. (Symbolbild) Foto: Keystone/Christian Merz

Eine seltsame Form von «Schnee» überraschte die Bewohnerinnen und Bewohner von Kloten und anderen Gemeinden rund um den Flughafen am Freitagmorgen. Plötzlich fielen kleine weisse Schnipsel in grosser Zahl vom Himmel und landeten in Wiesen und Gärten.

Des Rätsels Lösung: Am Flughafen Kloten hatte sich um 9.30 Uhr beim Standlauf eines Flugzeugtriebwerks aus unbekannten Gründen Isolationsmaterial gelöst. Dieses Material sei in der Folge durch den Wind in umliegende Gemeinden getragen worden, teilte der Flughafen auf Twitter mit. Das Material sei unbedenklich und könne entsorgt werden, wurde weiter betont.

Gängige Praxis am Flughafen

Verletzt wurde niemand, und der Flugbetrieb ist auch nicht beeinträchtigt. Bis auf weiteres müssten aber die Flugzeugstandläufe nun ausserhalb der Schallschutzhalle stattfinden, was zu Lärmemissionen führen könne, heisst es weiter in der Mitteilung.

Das Testen von Triebwerken im Standlauf ist an Flughäfen gängige Praxis. Flugzeugtriebwerke müssen im Rahmen von Unterhaltsarbeiten bis zur sogenannten «Take-off-Power» – also bis auf sehr hohe Leistung – getestet werden, um den sicheren Flugbetrieb zu gewährleisten.

Da solche Triebwerkstandläufe vielfach nachts durchgeführt werden, entstehen zwangsläufig erhebliche Lärmprobleme. Deshalb werden die Tests in eigens dafür gebauten Schallschutzhallen durchgeführt.

SDA/mst

Fehler gefunden?Jetzt melden.