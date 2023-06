Szenarien für das Titanic-Tauchboot – Warum ist das U-Boot so schwer zu finden? Die Suche nach dem U-Boot und den fünf Insassen gestaltet sich äusserst schwierig. Experten erklären, was passiert sein könnte. Der Sauerstoff reicht unterdessen noch für gut 30 Stunden. Kerstin Lottritz

Die Küstenwache der USA sucht zusammen mit kanadischen Behörden in den Tiefen des Ozeans nach dem verlorenen Tauchboot: Stützpunkt der US-Küstenwache in Boston, Massachusetts. Foto: Keystone

Nur 6 Meter und 70 Zentimeter ist das Boot lang, mit dem fünf Menschen zum Wrack der Titanic tauchen wollten. Zu jenem Luxusdampfer, der am 15. April 1912 nach einer Kollision mit einem Eisberg im Nordatlantik sank. Mehr als 1500 Menschen kamen damals ums Leben. Und jetzt werden dort, wo das Schiffswrack in einer Tiefe von 3803 Metern liegt, wieder Menschen vermisst. Fünf Passagiere sollen in der kleinen Titan sitzen, der Sauerstoff in dem Tauchboot reicht wohl nicht mehr lange – in den frühen Morgenstunden des Mittwoch (MESZ) sollen es noch etwa 35 Stunden sein. Und so läuft das Wettrennen gegen die Zeit.