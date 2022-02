Lesende fragen Peter Schneider – Warum kann ich nicht aufhören? Wer gerne Witze und Kalauer platziert, hört es nicht gerne. Aber: Es ist auch mal genug. Meinung Peter Schneider

Hier hat das Gewitzel funktioniert: Prinz Charles mit der Schauspielerin Michelle Collins während eines Empfangs im Jahr 2003. Foto: Kirsty Wigglesworth (Reuters, Pool)

Humor, Comedy, ironische Distanz, zuweilen auch «Galgenhumor» sind für mich wie ein Rettungsanker in stürmischen Zeiten (den Kopf über Wasser haltend). Ich weiss, dass meine humorigen Botschaften meine Adressaten (inkl. Adressatinnen) nicht immer erreichen; trotzdem fällt es mir schwer, dies zu unterlassen. Warum wohl? T.B.

Sigmund Freud hat bereits in seinem Buch «Der Witz und seine Beziehung zur Artusrunde» ... Sehen Sie, ich fange auch schon an; dabei war der Kalauer nicht mal gut. Anyway: In besagtem Buch hat Freud sich Gedanken darüber gemacht, warum wir Witze erzählen und uns Witze anhören. Es ist die Dynamik eines Geschenketauschs, die dem zugrunde liegt. Der Witz ist ein Geschenk, und das Lachen ist das Gegengeschenk. Eine Win-win-Situation.