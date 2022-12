Über den «Mercedes me»-Account werden Antworten aus der Cloud ins System gespielt. Foto: Mercedes-Benz AG

Das Multimediasystem MBUX, kurz für Mercedes-Benz User Experience, setzt in seiner 2022 lancierten zweiten Generation verstärkt auf künstliche Intelligenz, um seinen Nutzern personalisierte Vorschläge zu unterbreiten und den Sprachassistenten «Hey Mercedes» noch dialog- und lernfähiger zu machen. Das System basiert auf NLU (Natural Learning Understanding), versteht 27 Sprachen und entwickelt sich stetig weiter. Unter anderem erklärt «Hey Mercedes» jetzt auch Fahrzeugfunktionen, hilft weiter, wenn man im Auto beispielsweise den Verbandkasten sucht, erkennt Insassen an ihrer Stimme und ermöglicht bei komplexen Anfragen zunehmend natürliche Interaktionen. Anlässlich saisonaler Ereignisse wie Weihnachten überlegen sich Mercedes’ interne Redaktoren ausserdem spezifische Inhalte, die sie in den Fahrzeugen bereitstellen können. Auf mögliche Fragen werden Antworten ins System gespielt, die sich unter Voraussetzung eines «Mercedes me»-Accounts aus der Cloud heraus abrufen lassen.