Amazonen des Nordens – Warum lag das Wikinger-Schwert im Grab? Archäologen finden immer mehr Gräber von Wikingerinnen mit Waffen. Doch waren diese Frauen wirklich Kriegerinnen wie Lagertha aus der TV-Serie «Vikings», und was weiss man über die Frauen in der Kultur der Wikinger? Alexandra Bröhm

Sie schreckt vor keinem Kampf zurück: Die Wikingerin Lagertha (Katheryn WInnick) aus der erfolgreichen TV-Serie «Vikings» Foto: Alamy Stock Photo

Sie ist stark, sie ist mutig und schwingt gerne ihr Schwert: Lagertha ist eine der Hauptfiguren in der TV-Serie «Vikings» und genauso kampferprobt wie ihre bärtigen Mitstreiter. Auch wegen des Erfolgs dieser Serie sind Wikinger seit einigen Jahren sehr populär, und immer wieder kommt dabei die Frage auf, wie viel Realität steckt eigentlich in Lagertha? Kämpften die Frauen bei den Wikingern tatsächlich Seite an Seite mit den Männern?