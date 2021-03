Keine neu gestaltete Hohlstrasse in Zürich – Warum Links-Grün hier Velowege verhindert Stadtrat Richard Wolff meint, für einmal eine Lösung für Velo, Auto und Fussgänger gefunden zu haben. Grüne, SP und AL sehen das anders. Corsin Zander

Veraltete Gleise, Strasse und Haltestelle sowie wenig Platz für Velofahrer: Die Hohlstrasse (fotografiert 2019) dürfte sich kaum verändern, auch wenn das Polizei- und Justizzentrum im Hintergrund 2022 fertig gebaut ist. Foto: Samuel Schalch

Auf den ersten Blick erscheint es wie die perfekte Lösung für die Hohlstrasse zwischen Seebahnstrasse und Hardplatz beim künftigen Polizei- und Justizzentrum: Velostreifen auf beiden Seiten, behindertengerechte Haltestellen, Bäume, Platz für Fussgängerinnen. Dazu gibt es eine neue Strasse sowie neue Gleise für Trams. Und es können auch in Zukunft noch genau gleich viele Autos durchfahren wie heute. Die Anwohner sollen mit Schallschutzfenstern vor dem Autolärm geschützt werden.

«Das ist ein Projekt, bei dem sogar ich die Verwaltung gelobt habe», jubelte Stefan Iten am Mittwochabend im Gemeinderat – die Verwaltung, der Richard Wolff vorsteht. Also jener AL-Stadtrat, für den die SVP so gut wie nie lobende Worte übrig hat.