Krogerus&Tschäppeler – Warum Männer schlechtere Chefs sind als Frauen Die besten Führungspersönlichkeiten sind in der Regel bescheiden – und Bescheidenheit ist eher eine «weibliche» Eigenschaft. Mikael Krogerus

Wenn Form und Inhalt eines Diagramms ideal zusammenfallen Foto: Roman Tschäppeler

Es gibt drei populäre Erklärungen, warum es weniger Frauen als Männer in Führungspositionen gibt:

(1) Frauen sind unfähig.

(2) Sie haben kein Interesse an Führungsjobs.

(3) Sie sind fähig und interessiert, aber ein patriarchales System hindert sie am Zugang zur Macht.