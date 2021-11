Weitergabe des Virus – Warum man mit einer Corona-Impfung auch andere schützt Die deutsche Politikerin Sahra Wagenknecht lässt sich nicht impfen – auch, weil der Piks andere Menschen nicht vor einer Corona-Infektion schütze. Hat sie recht? Felix Hütten

Sahra Wagenknecht, Abgeordnete und frühere Oppositionsführerin im Bundestag, stellt ein zentrales Argument für die Impfung infrage. Foto: Michael Sohn (AP/Keystone)

Der menschliche Körper ist keine Maschine, selten reagiert er linear. Ein bisschen von dem Medikament hier, und exakt das Gewünschte passiert – in der Theorie mag das so sein, in der Praxis oft nicht. Eine Maschine kennt klare Grössen, an/aus. Der Mensch aber kann auch halb-aus, sehr gut sogar.

Jüngstes Beispiel sind die Corona-Impfungen. Zwei Mal in den Arm gepikst, und schon macht einem Sars-CoV-2 keine Probleme mehr? Wäre es doch so einfach.

Deshalb wiederholen Virologen und Immunologen seit Wochen zwei Sätze: Ja, die Impfung funktioniert hervorragend, aber nein, natürlich gibt es keinen umfassenden, hundertprozentigen Schutz. Das mag logisch klingen, doch ausgerechnet zur besten Sendezeit am Sonntagabend in der ARD wiederholte die Linken-Politikerin Sahra Wagenknecht das derzeit oft geäusserte, vermeintliche Gegenargument: Wenn die Impfung nicht vor einer Infektion schütze, ja mehr noch, wenn auch Geimpfte das Virus weitergeben können, zerbröselt ja wohl ein zentrales Argument für den Piks. Wagenknecht jedenfalls lässt sich erst mal nicht impfen.