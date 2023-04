«Apropos» – der tägliche Podcast – Streit um Oligarchengelder: Warum mehrere Schweizer auf der Sanktionsliste der USA stehen Die G-7-Staaten und die USA fordern, dass die Schweiz die Sanktionen gegen Russland aktiver mitträgt. Im Visier sind auch Schweizer Akteure, die helfen, russische Vermögen zu verschleiern. Oliver Zihlmann als Gast Philipp Loser als Host Mirja Gabathuler als Produzentin

Macht die Schweiz genug für die Umsetzung der Sanktionen gegen Russland? Nein, findet die G-7, die Gemeinschaft der sieben grössten Industrieländer. In einem Brief wirft sie den Schweizer Behörden vor, die internationalen Sanktionen ungenügend umzusetzen und zu wenig aktiv nach Oligarchengeldern zu suchen. Derweilen haben die USA mehrere Schweizer, die mit Russinnen und Russen geschäften, auf ihre Sanktionsliste gesetzt.

Im Fokus stehen sogenannte «Enablers»: Personen oder Institute, die helfen, russische Vermögen zu verschleiern – etwa in Briefkastenfirmen oder Trusts im Ausland. Was bedeuten die Vorwürfe aus dem Ausland für den Finanzplatz Schweiz? Wie berechtigt sind sie? Und welche Rolle spielt eine Jacht, die angeblich dem russischen Präsidenten Wladimir Putin selbst gehört? Darüber spricht Oliver Zihlmann, Co-Leiter des Recherchedesks, in einer neuen Folge des täglichen Podcasts «Apropos». Gastgeber ist Philipp Loser.



