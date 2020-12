Besondere Essgewohnheiten – Warum Menschen auch Vergammeltes essen Menschen essen nicht, was ihnen schmeckt; ihnen schmeckt, was sie essen. Das erklärt, warum viele Isländer gummiartiges Gammelfleisch vom Hai mögen. Warum dahinter ein psychisches Grundbedürfnis steckt. Sebastian Herrmann

Naturgetrocknet: In einem isländischen Schuppen ist Fleisch vom grönländischen Hai aufgehängt. Wenn die Fermentation abgeschlossen ist, ist Hákarl eine Spezialität. Foto: Martin Zwick (Getty Images)

Auf den Tellern dieser wilden, weiten Welt sind gelegentlich grosse Herausforderungen angerichtet. Was in anderen Ländern als Delikatesse gefeiert wird, weckt in fremden Essern manchmal Würgereiz. Auf Island zum Beispiel zählt unter Touristen die Frage zu den Standardgesprächen, ob man es schon gewagt habe, Hákarl zu probieren. Es handelt sich um Fleisch des Grönlandhais, der bereits ungeniessbar aus dem Wasser gezogen wird, weil die Tiere giftigen Harnstoff in ihrem Körper anreichern.

Um das Fleisch wenigstens essbar zu machen, verbuddeln die Isländer die Haie oder lagern sie in Holzkisten. Über Monate baut sich der Harnstoff ab, wobei grosse Mengen Ammoniak freigesetzt werden. Und voilà, nach ein paar Monaten gilt das gummiartige Gammelfleisch trotz intensiv-stechendem Geschmack als Delikatesse.