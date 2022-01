Stadtzürcher Wahlen 2022 – Warum Queers in Zürich viel mehr Einfluss haben als anderswo Von einer politischen Repräsentation wie in der Stadt Zürich können Homosexuelle anderswo im Land nur träumen. Vier Faktoren sorgen dafür. Marius Huber

Ihre Wahl ist für die queere Gemeinschaft landesweit bis heute von grosser Symbolkraft: Die Zürcher Stadtpräsidentin Corine Mauch 2014 an der Pride. Foto: Walter Bieri (Keystone)

Die Wahlen in der Stadt Zürich von Mitte Februar sind gleich in doppelter Hinsicht höchst erstaunlich. Denn erstens liegt es im Bereich des Möglichen, dass danach die Hälfte der Stadtregierung aus Männern und Frauen besteht, die offen in gleichgeschlechtlichen Beziehungen leben. Und zweitens kräht kein Hahn danach. Nur das linke Stadtmagazin «Tsüri» hat dies einmal thematisiert.