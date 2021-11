Geldblog: Tipp zur Depotabrundung – Warum Schweizer Betongold eine solide Anlage ist Schweizer Immobilienfonds sind eine mögliche Alternative zu Obligationen, die kaum Rendite bringen – Fonds mit hohem Wohnanteil sind zu bevorzugen. Martin Spieler

Wenig Schwankungen: Wohnimmobilien weisen in der Regel eine hohe Mietertragssicherheit auf. Im Bild: Überbauung in Benglen bei Fällanden im Kanton Zürich. (Symbolbild) Foto: Steffen Schmidt (Keystone)

Was halten Sie von einer Investition in den Fonds Swiss Life REF (CH) Swiss Properties? Ich würde nur einen Bruchteil hier investieren. Grundsätzlich bin ich skeptisch gegenüber Versicherungen und Banken bezüglich Intransparenz und Gebühren. Aus diesem Grund würde ich lieber selber anlegen, aber mir fehlt die Musse, mich damit auseinanderzusetzen, und so liegt das Geld zinslos auf dem Konto. Bei den Säule 3a-Konten fällt es mir leicht, die sinnvoll anzulegen. Was raten Sie mir? Leserfrage von M.T.

Der Swiss Life REF (CH) Swiss Properties ermöglicht es Ihnen, breit diversifiziert in Schweizer Immobilien zu investieren. Der Fonds hält direkt eine Vielzahl von Liegenschaften im ganzen Land. Das Portfolio besteht in erster Line aus Wohnimmobilien und wird durch kommerziell genutzte Liegenschaften ergänzt. Das Immobiliendepot mit 138 Immobilien mit einem Marktwert von rund 1967 Millionen Franken, wird von der Fondsleitung aktiv bewirtschaftet und zeichnet sich durch eine hohe Diversifikation punkto geografische Lage, Mieterstruktur und Nutzungsart aus. Der Fonds weist jährliche Gebühren von 0,9 Prozent aus, die letztlich von Ihrer Rendite weggehen.