Grassierende Kurzsichtigkeit – Warum sehen Kinder immer schlechter in die Ferne? Kontaktlinsen können Fehlsichtigkeiten bremsen. Die Forschung auf diesem Gebiet wird immer wichtiger, denn die Kurzsichtigkeit breitet sich rasend schnell aus. Bis 2050 könnten 54 Prozent der Weltbevölkerung kurzsichtig sein. Astrid Viciano

Ein Augenarzt testet die Sehkraft eines Jungen. Können Linsen gegen die Verschlechterung der Augenleistung helfen? Foto: Getty Images/iStockphoto

Manchmal löst jeder Termin beim Augenarzt Ängste aus. Wenn das Kind zwölf Monate nach dem letzten Besuch klagt, dass es die Buchstaben an der Tafel nicht lesen kann, muss der Mediziner schon wieder stärkere Brillengläser verschreiben. «Je früher die Kurzsichtigkeit beginnt, desto ausgeprägter wird sie am Ende des Jugendalters sein», sagt Wolf Lagrèze, Leiter der Neuroophthalmologie, Kinderophthalmologie und Schielbehandlung an der Uniklinik Freiburg.