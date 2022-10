Geldanlagen im Vergleich – Warum sich Schweizerinnen und Schweizer derzeit arm sparen Trotz steigender Zinsen wirft das Sparbuch nach Abzug der Inflation so wenig ab wie nie in den vergangenen 40 Jahren. Doch Anleger können etwas dagegen tun. Armin Müller

Die Inflation frisst die Kaufkraft: Schweizer Banknoten. Foto: Moritz Hager

Die Schweizerische Nationalbank hat im September den Leitzins auf 0,5 Prozent erhöht und damit die Ära der Negativzinsen beendet. Doch Sparerinnen und Sparer haben nichts davon. Denn entscheidend ist der Realzins, also der Ertrag nach Abzug der Inflation. Und der Realzins lag seit über 40 Jahren nie mehr so tief im Minus wie in diesem Jahr.

Zieht man vom durchschnittlichen Sparzins auf dem Bankkonto die Inflation ab, legen Sparerinnen und Sparer mehr als 3 Prozent drauf. So schlecht waren die Zeiten für Sparer zuletzt in den Hochinflationsphasen der 1970er-Jahre und in der zweiten Hälfte 1981.

Inflation wirkt wie eine Steuer auf das Halten von Bargeld und Sparkonten. Bei der aktuellen Inflationsrate von 3,3 Prozent und einem Sparzins von 0,4 Prozent halbiert sich das Guthaben auf der Bank nach rund 24 Jahren. Was können Sparerinnen dagegen tun?

Nur das Nötigste auf dem Privatkonto belassen

Die meisten Banken zahlen auf dem Privatkonto keinen Zins oder maximal 0,1 Prozent. Aufgrund der aktuellen Krisensituation ist es trotz Teuerung sinnvoll, etwas mehr Cash als in normalen Zeiten auf dem Konto zu belassen. Es empfiehlt sich jedoch, nach Alternativen zu suchen für Beträge, die nicht für die Lebenshaltung und die monatlichen Zahlungen nötig sind. Mindestens so wichtig wie der minimale Zins, den die Bank zahlt, sind die Kosten, die sie für die Kontoführung verrechnet. Hier lohnt es sich, die Kontogebühren zu vergleichen.

Sparkonten vergleichen

Im Durchschnitt zahlen die Banken nur einen Zinssatz von knapp 0,05 Prozent auf Sparkonten für Erwachsene, wie der Vergleichsdienst Moneyland ermittelt hat. Das Maximum liegt derzeit bei 0,4 Prozent. Jugendliche und Personen in Ausbildung profitieren bei vielen Banken von besseren Konditionen, im Schnitt sind es gemäss Moneyland 0,4 Prozent, die Spanne reicht dabei bis 1,25 Prozent.

Steuern früh bezahlen

Falls es die finanziellen Verhältnisse gestatten, lohnt es sich, Steuern früh zu zahlen. In manchen Kantonen gibt es dafür sogar mehr Zins als auf dem Bankkonto. Auch manche Krankenkassen gewähren Rabatte für Vorauszahlungen.

In die dritte Säule einzahlen

Die 3a-Sparkonten zahlen trotz Leitzinserhöhung kaum Zinsen. Aktuell beträgt der durchschnittliche Zins gemäss Moneyland bloss knapp 0,09 Prozent, maximal sind es 0,4 Prozent. Deshalb sollte man sich einen Wechsel vom Zinskonto auf ein Wertschriftenkonto überlegen. «Weil der Anlagehorizont lang ist, kann man hier alles auf Aktien setzen», rät Erwin Heri, Professor für Finanztheorie und Gründer der digitalen Finanzwissen-Plattform Fintool.ch, den jüngeren Sparerinnen und Sparern.

Kassenobligationen kommen wieder

Geld, das man für ein oder mehrere Jahre nicht braucht, kann man in Kassenobligationen oder Festgeld anlegen. Kassenobligationen sind Darlehen an Banken mit festen Laufzeiten zu einem fixen Zins. Anders als Wertschriften fallen sie in die Konkursmasse, wenn die Bank pleitegeht. Allerdings gilt für sie – wie für Sparkonten – die Einlagensicherung von 100’000 Franken. Zu beachten ist, dass Kosten anfallen können, etwa Depotgebühren.

Im Negativzinsumfeld waren Kassenobligationen out. Mit der Zinswende ändert sich das. So bietet die Migros-Bank seit kurzem wieder Kassenobligationen an, aufgrund des steigenden Kundeninteresses, wie die Bank erklärt. Mit ein- bis zweijähriger Laufzeit gibt es dafür im Schnitt gemäss Moneyland knapp 0,9 Prozent. Die Migros-Bank zahlt 1 Prozent für zwei Jahre. Das vermag die Inflation nicht auszugleichen, gibt aber wenigstens einen teilweisen Schutz.

Mehr Zins gibt es für längere Laufzeiten. Zum Beispiel zahlt die Cembra Money Bank ab fünf Jahren Laufzeit 2 Prozent. Allerdings bleibt das Geld über die ganze Laufzeit gebunden, und der Zins steigt nicht, wenn die Nationalbank die Zinsen erhöht. Damit bleiben Sparer gebunden und können das Geld nicht in andere Anlagen investieren, die eine bessere Rendite bieten. Da weitere Zinserhöhungen erwartet werden, sind längere Laufzeiten daher nicht zu empfehlen.

Höhere Zinsen gibt es für Anlagen in Fremdwährungen. Damit gehen Schweizer Anleger ein beträchtliches Währungsrisiko ein. Die Erfahrung der vergangenen Jahre zeigt: Wegen des starken Frankens kann man dabei fast nur verlieren.

Sichere Anleihen schützen nur teilweise vor Inflation

Die Rendite auf sicheren Obligationen der Schweizerischen Eidgenossenschaft ist zwar wieder positiv, aber immer noch tief. Etwas höhere Renditen erzielen Kantonsanleihen, die ebenfalls sicher sind. Die Zinsen sind allerdings immer noch tiefer als die Inflation, man verliert also real Geld, wenn auch weniger als auf dem Bankkonto.

Je länger die Laufzeit, desto empfindlicher reagieren Anleihen auf Zinsänderungen. Für längere Laufzeiten besteht deshalb ein hohes Risiko, dass sie an Wert verlieren, wenn die Zinsen weiter steigen.

Höhere Zinsen zahlen Unternehmen und Fremdwährungsanleihen, aber hier ist auch das Risiko deutlich höher. Statt Direktanlagen empfiehlt es sich für ungeübte Anlegerinnen und Anleger, auf günstige Fonds und ETF in Schweizer Franken zu setzen. Bei Anleihen, Fonds und ETF sind dabei immer die Kosten und Depotgebühren ins Kalkül einzubeziehen.

Aktien bleiben eine langfristige Alternative

Auf lange Sicht bieten Aktien einen guten Inflationsschutz. Die Börsen sind im laufenden Jahr um etwa ein Fünftel eingebrochen. Niemand kann sagen, ob es noch schlimmer kommt, wann es wieder aufwärtsgeht und wie sich eine mögliche Rezession auswirken wird. In Aktien sollten Anleger deshalb nur mit einem klaren Sparplan investieren und mit einem Anlagehorizont von 20 und mehr Jahren, denn es kann immer starke Rückschläge geben. «Wenn man einen langen Anlagehorizont hat, spielt es aber weniger eine Rolle, wann man einsteigt, als vielmehr, dass man überhaupt einsteigt», sagt Erwin Heri.

Er empfiehlt regelmässige Einzahlungen in Indexfonds auf den Schweizer Aktienmarkt, um Währungsrisiken auszuschliessen. Wegen der langen Anlagedauer lohnt es sich aufgrund des oft unterschätzten Zinseszinseffekts besonders, auf tiefe Kosten und Gebühren zu achten.

Gold und Bitcoin haben 2022 als Krisenschutz versagt

Der Bitcoin hat seit Jahresbeginn 60 Prozent seines Wertes eingebüsst. Als Anlage ist die Kryptowährung hochspekulativ. Ausserdem bringen Bitcoin-Anlagen weder Zinsen noch Dividenden.

Gold hat in früheren Krisen als sicherer Hafen gedient. Als Inflationsschutz ist es aber nicht zuverlässig. Im laufenden Jahr hat Gold rund 9 Prozent an Wert verloren. Und auch Goldanlagen bieten keine Zinsen.



