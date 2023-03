Jamie Lee Curtis – Warum sie den Oscar verdient hätte Typischen Frauenrollen stand sie schon immer skeptisch gegenüber und Angst vor komischen Charakteren hatte sie nie. Ausserdem hat Jamie Lee Curtis es geschafft, die Wahrnehmung des Alterns in Hollywood zu verändern. Susan Vahabzadeh

Jamie Lee Curtis, nominiert für «Everything Everywhere All at Once». Foto: Caroline Brehman

Besonders schön ist die Szene, in der Deirdre (Jamie Lee Curtis) hingebungsvoll mit den Füssen Klavier spielt, denn an den Händen hat sie statt Fingern Hot Dogs. Der Film «Everything Everywhere All at Once», eine irre Komödie, springt munter zwischen diversen Paralleluniversen hin und her, und in fast allen ist die Steuerprüferin Deirdre die Gegenspielerin von Evelyn (Michelle Yeoh), die Kassenbuchbelege für ihre Wäscherei nicht rechtzeitig vorgelegt hat. Doch in der Parallelwelt mit dem Klavier sind die beiden ein Paar.