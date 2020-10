Au fein, da kann ich Ihnen einen ganzen Blumenstrauss an Erklärungen anbieten. Stellen Sie sich selber ein Bouquet zusammen, das Ihnen gefühlsmässig am ehesten entspricht.

Erstens: hä joo, weil wir Baseldytsch so lieben und uns freuen, wenn jemand in dieser bezaubernden Zunge so lange wie möglich mit uns spricht! Fragen Sie mal Leute aus St. Gallen, die lassen wir gar nicht mehr aus unseren Fängen!

Zweitens: weil die Sprache das erste Indiz dafür ist, dass jemand nicht schon immer hier war, und es uns so wichtig ist, dass sich alle bei uns gut einleben und wohl fühlen, weil wir Zürcher*innen wahnsinnig fürsorgliche Menschen sind. Hätten Sie irgendwelche Probleme oder Kritikpunkte, würden wir Frau Mauch Bescheid geben.