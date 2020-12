«Gepanzerte Weihnachten» – Warum sterben in Italien nur so viele Menschen? Traurige Rekorde: In Italien ist Covid-19 tödlicher als in den meisten anderen Ländern Europas. Es gibt einige Theorien dazu, aber keine Gewissheit. Oliver Meiler aus Rom

Kein bisschen festlich: Die Italiener sollen Weihnachten vor allem daheim und möglichst im kleinen Kreis feiern. Im Bild eine Hausmeisterin in Mailand, die im Eingang ihres Palazzos eine Krippe bestellt. Foto: Daniel Dal Zennaro (EPA)

Fast tausend Todesopfer an einem einzigen Tag: Die zweite Welle der Seuche trifft Italien noch dramatischer als die erste. Und obschon die Experten nun wiederholen, dass diese Zahl von allen als letzte sinke, weil das eben in der Natur der Sache liege, dass nun aber dank der Massnahmen der «Peak» endlich erreicht sei, versetzt sie dem Land einen weiteren Dämpfer – so kurz vor Weihnachten, der unfestlichsten und durchreguliertesten seit Menschengedenken. In Italien spricht man von «Natale blindato», gepanzerte, überwachte Weihnachten.

Dunkelziffer ist wohl noch viel höher

993 Tote – so viele waren es am Donnerstag genau. Den bisherigen Rekord hatte man am 27. März gemessen, damals waren binnen 24 Stunden 969 Italiener an Covid-19 gestorben. Italien beklagt nun seit Beginn der Pandemie 58’038 Opfer. Wahrscheinlich ist die eigentliche Zahl aber noch viel höher. Im Frühling, als die Lombardei als erste Region Europas in die Finsternis abtauchte, starben viele Menschen allein zu Hause oder in Altersheimen, ohne je auf Corona getestet worden zu sein. Die offiziellen Statistiken spiegeln die Wirklichkeit also nur sehr ungenau.

Wo alles begann: Militärcamions bringen die Leichen von Bergamo weg, weil es auf den örtlichen Friedhöfen keinen Platz mehr für sie gab. Foto: Massimo Paolone (La Presse)

In Bergamo und Umgebung etwa starben laut Studien im März und April 569 Prozent mehr Menschen als jeweils in derselben Zeitspanne in den vergangenen fünf Jahren. Die Übersterblichkeit war wohl vor allem auf Covid-19 zurückzuführen.

Schon während der ersten Welle fragte man sich, warum die Seuche ausgerechnet in Italien so tödlich ist. Einer der möglichen Gründe lautete damals so: In Italien zirkulierte das Virus schon lange vor Ende Februar, als man es dann merkte, war es schon zu spät. Das ohnehin anfällige Gesundheitssystem geriet schnell an seine Grenzen, die Therapien waren erst Testläufe. Es hiess damals auch, die italienische Bevölkerung sei nun mal eine der ältesten der Welt, zusammen mit der japanischen und der deutschen – 23 Prozent sind über 65. Viele Menschen zählten also zur Hochrisikogruppe. Das Durchschnittsalter der Verstorbenen? Über 80 Jahre.

Auf 100 Infizierte kommen fast vier Tote

Während der zweiten Welle fragt man sich nun erneut nach den Gründen für die hohe Sterblichkeit in Italien, und es gibt noch immer keine wissenschaftlich belastbaren Erklärungen. Thesen, die für die erste Welle Sinn ergaben, wie etwa das Überraschungs- und Überforderungsmoment, fallen jetzt weg. Auch der Hinweis auf die Demografie gibt nur bedingt Aufschluss: In Deutschland und Japan sterben deutlich weniger Menschen an Corona.

In Italien wird nun unter anderem auch die Theorie verhandelt, wonach Italiener womöglich im Alter durchschnittlich weniger gesund sind als etwa Deutsche und Japaner: Menschen mit multiplen Vorerkrankungen sind noch gefährdeter. In Italien liegt die Sterblichkeitsrate auf 100 Infizierte gemäss aktuellen Studien der Johns Hopkins University bei 3,5. In Spanien beträgt der Wert 2,7 Prozent, in Frankreich 2,3 Prozent und in Deutschland 1,6 Prozent. Nur in Grossbritannien ist er höher: 3,8 Prozent.

Der Druck auf die Spitäler lässt nach

Immerhin, der Druck auf das italienische Gesundheitswesen nimmt seit einer Woche zusehends ab, im Gleichschritt mit den täglichen Neuinfektionen. Sowohl in den Notfallaufnahmen der Spitäler als auch in den Abteilungen für Patienten mit mittelstarken Symptomen geht die Belegung zurück. Auch die Intensivstationen sind nun etwas weniger stark ausgelastet, was natürlich auch an der hohen Zahl an Todesfällen liegt. Im Moment sind etwa 3500 Intensivbetten besetzt, die maximale Aufnahmekapazität wäre mindestens doppelt so hoch. Die akute Stressphase scheint also fürs Erste überstanden zu sein.

«Weihnachten muss nicht weniger echt sein»: Giuseppe Conte, Italiens Regierungschef. Foto: Giuseppe Lami (EPA)

Dennoch: Zur Beruhigung gereicht die Entwicklung nicht. Premier Giuseppe Conte stimmte die Italiener bei einem Auftritt zur Abendessenszeit ein auf «eine andere Weihnacht, als wir es uns gewohnt sind», schickte dann aber nach: «Sie muss deshalb nicht weniger echt sein.» Nun ja.

Im Dekret mit den neuen Massnahmen für die Festtage sind so viele Verbote vorgesehen, dass nichts sein wird wie sonst. Vom 21. Dezember bis zum 7. Januar dürfen die Italiener ihre jeweiligen Wohnregionen nur in Notfällen verlassen, am 25. und 26. Dezember sowie am Neujahrstag gilt das Verbot sogar für die Gemeindegrenzen. Die Ausgangssperren bleiben bestehen: von 22 bis 5 Uhr. Für den Neujahrstag wird sie verlängert: bis 7 Uhr. Auch die weihnächtliche Mitternachtsmesse unterliegt dem Gebot der Regierung, sie muss also um ein paar Stunden vorgezogen werden.

Der «cenone»? Bitte nicht!

Damit die Reiseeinschränkungen auch eingehalten werden, wird der Staat wieder Drohnen zur Überwachung einsetzen und Kontrollposten an den Zahlstellen der Autobahnen einrichten. Die italienischen Skianlagen bleiben während der ganzen Zeit geschlossen, und wer dennoch ins Ausland fährt für den Skiurlaub, der muss nach der Rückkehr in Quarantäne. So soll verhindert werden, dass jemand auf die Idee kommt, dem strikten Regime in der Heimat zu enteilen.

Premier Conte sagte, sein Ziel sei es ja nur, einen «vollen Lockdown» zu verhindern. Und appellierte deshalb an alle, doch möglichst frugal durch die Festtage zu gehen und auch auf den «cenone» zu verzichten, das grosse Weihnachtsessen in der Familie, mit allen, den Kleinsten und den Ältesten.