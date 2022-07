Rochade an Autohersteller-Spitze – Warum VW so überraschend den Chef wechselt Diess geht, Blume kommt: Beim deutschen Autokonzern knallt's – und das mitten in der Sommerpause. Besonders bei mächtigen Arbeitnehmervertretern eckte Diess immer wieder an. Doch jetzt brachte ihn wohl ein anderes Problem zu Fall. Thomas Fromm, Max Hägler und Christina Kunkel

Mehrfach stand Herbert Diess als Konzernchef von VW auf der Kippe. Doch dass er ausgerechnet jetzt gehen muss, ist für viele überraschend. (Archivbild) Foto: Sean Gallup (Getty Images)

Ein Wesensmerkmal hat Herbert Diess immer ausgezeichnet: Chuzpe oder wahlweise Selbstbewusstsein, je nach Perspektive. Immer ein wenig frecher, ein wenig fordernder als alle seine Kollegen aus der Autoindustrie ist er aufgetreten. Und genau so, sehr cool, gestaltete er seinen Abgang. Am Freitagnachmittag kurz nach vier zieht er auf der Online-Plattform LinkedIn sein sommerliches Résumé – und verbleibt mit: «Enjoy the break», geniessen Sie die Sommerpause! Denn Volkswagen sei bestens gerüstet für die zweite Jahreshälfte.



Da wusste der Vorstandschef des VW-Konzerns natürlich schon, dass er die nächste Runde nicht mehr anführen wird. Am Freitagabend um genau sechs Uhr kam die Nachricht aus Wolfsburg: «Oliver Blume folgt auf Herbert Diess als Vorstandsvorsitzender des Volkswagen Konzerns.» Man danke dem bisherigen Chef für seine Transformationsanstösse gerade in schwierigen Zeiten und gehe im «gegenseitigen Einvernehmen» auseinander.



Selbst Insider des VW-Konzerns zeigten sich am Freitagabend angesichts des schnellen Abgangs des Chefs, dessen Vertrag noch drei Jahre laufen sollte, konsterniert. «Dass der Diess nicht bis 2025 macht, war allen klar. Aber das hat uns überrascht.» Bei einer VW-Tochter heisst es: «Das hat keiner gewusst und auch nicht erwartet. Mitten in der Sommerpause – das ist Knall auf Fall.»