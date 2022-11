«Mädchen, eine Zeitung lesend, Wasserfarbe»: Ein Algorithmus erfindet aufgrund einer Anweisung ein Bild. Illustration: KI (Dall-E)

Es ist bizarr, eine Maschine zu bitten, einen eigenen Gedanken weiterzuführen, und dann macht sie es besser, als Sie es selbst je könnten.

Den kursiven Teil des vorherigen Satzes hat kein Mensch geschrieben, sondern die künstliche Intelligenz (KI) GPT-3, in dessen Eingabefenster ich diesen Text schreibe. Es ist fast ein wenig erschreckend, wie gut es funktioniert.

GPT-3 ist einer von vielen KI-Algorithmen, die begonnen haben, unsere Arbeit und unser Leben zu verändern. Im Jahr 2022 können KIs realistische Bilder und Videos generieren – und Sätze fortschreiben, wie dieses kleine Experiment hier gerade beweist.

Was, wenn sie für schädliche Zwecke eingesetzt wird?

Fragt man Expertinnen, wird man zur Antwort bekommen, dass dieses Jahr das Feld der künstlichen Intelligenz einen Schub erfahren hat. Immer leistungsfähigere Computer haben dazu geführt, dass «lernende» Netzwerke heute imstande sind, Informationen nicht nur zu analysieren, sondern selbst zu schöpfen. Manche Forscher reden vom Schritt von der «analytischen» zur «generativen» KI. Die Konsequenzen sind weitreichend.

Was bedeutet dies für kreative Berufstätige, die mit Text, Bild, Ton oder Video arbeiten? Wem gehören Werke, die eine KI schöpft? Was, wenn eine KI lügt oder «halluziniert», wie es Forscher bisweilen beschreiben? Was, wenn sie für schädliche Zwecke eingesetzt wird? Für Desinformation oder Fake News in industriellem Ausmass? Welche Regeln sollten für eine KI gelten?

Wir Journalistinnen und Journalisten sind von der Entwicklung direkt betroffen. Wir arbeiten genau mit jenen Medien, um die sich die neuen Algorithmen drehen. Unser Reporter-Reflex ist es, sich neugierig-kritisch mit diesen Werkzeugen zu befassen.

In den letzten Wochen haben rund 40 Kolleginnen und Kollegen aus dieser Redaktion mit Text-Algorithmen experimentiert, flirtende Chatbots getestet und Hunderte Bilder geschaffen. Wir haben mit Expertinnen gesprochen, mit KI-Künstlern telefoniert und Deepfake-Kriminelle aufgespürt.

Das Resultat unserer Recherchen finden Sie diese Woche auf unserer Website und in der gedruckten Montagszeitung. Sie werden Ratespiele antreffen (welches Bild ist echt, welches nicht?), ein grosses Erklärstück sowie ein Porträt des ersten Künstlers, der mithilfe von KI einen Wettbewerb gewann und jetzt dafür angefeindet wird. Und ja, Sie können auf unserer Website selbst einen Text-Algorithmus ausprobieren.

Wir haben aber auch gelernt, dass es Skeptiker gibt: Die neuen Maschinen seien gar nicht kreativ, sondern würden einfach riesige Datenmengen wiederkäuen und in neuer Form wieder ausspucken. Intelligenz, wie sie der Mensch besitze, sei nach wie vor weit weg. Das mag sein. Aber zu beobachten, wie sich die Welt verändert, ist faszinierend, wohin auch immer der Weg geht. Wir wünschen Ihnen eine lehrreiche Lektüre.

Mario Stäuble ist Co-Chefredaktor des «Tages-Anzeigers». Der Jurist studierte an der Universität Zürich, 2011–2012 absolvierte er das Volontariat beim «Tages-Anzeiger», ab 2013 war er Mitglied des Tamedia-Rechercheteams. Er ist Träger des Zürcher Journalistenpreises (2018). Mehr Infos @mario_staeuble

