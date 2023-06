Anstatt sich ständig zu beschweren, kann man das Restaurant auch zu seinem Zuhause machen. Foto: Jonathan Labusch

Sie haben sich also mal wieder schlecht behandelt gefühlt. Der Wein ist erst gekommen, als das Essen schon auf dem Tisch stand. Sie hatten keine Möglichkeit, Brot nachzubestellen. Der Angestellte ging nicht wie gewünscht auf ihr Gesprächsangebot ein. Er war unfreundlich! So lautet eine der am häufigsten geäusserten Kritiken von Gästen.

So auch nach der Berichterstattung dieser Zeitung über das neue Selbstverständnis des Zürcher Servicepersonals.

Das alles kann natürlich ärgerlich sein. Aber: Freundlichkeit ist beim Restaurantbesuch nicht per se inbegriffen. Nur weil wir Geld bezahlen, dürfen wir nicht den Anspruch stellen, man solle uns gefälligst freundlich behandeln. Man muss etwas zurückgeben.

Zunächst hilft es, seine Anspruchshaltung zu entschlacken. Wir bezahlen und bekommen von Leuten Essen auf den Tisch gestellt. Im Restaurant ist Glück die Abwesenheit von Stress. Wenn nichts schiefgeht, wenn also das Essen einigermassen zeitig kommt und dazu noch schmeckt, ist dieser Anspruch erfüllt.

Man muss sich erst bewähren

Es ist alles andere als selbstverständlich, dass man auf Knopfdruck freundlich behandelt wird. Das weiss jede und jeder, der oder die schon einmal Neuling war in einem Verein, einer Schule oder einem anderen bereits bestehenden sozialen Gefüge, zu dem man gern Zutritt hätte. Man muss sich erst bewähren. Und nichts ist langweiliger, als sich allein mit Geld irgendwo Zutritt zu verschaffen.

Man kann das in 5-Stern-Hotels erleben, wo man lediglich genügend hinblättern muss, damit einem die Angestellten die Wünsche von den Lippen ablesen. Zwar fühlt man sich dabei erhaben wie ein König, aber da Sie und ich und alle anderen, die wir kennen, keine solchen sind, fühlt sich das auch falsch an.

Realistischer ist: Wir sind gewöhnliche Leute, die sich einen schönen Abend wünschen. Beim Servicepersonal haben wir es ebenfalls mit gewöhnlichen Menschen zu tun, die, wenn man Glück hat, von Natur aus freundlich und gesellig sind. Doch in den meisten Fällen sind es einfach Leute, die arbeiten und mal bessere und mal schlechtere Tage haben.

Die Lösung ist nicht, dass die anderen sich ändern, sondern wir uns. Dass wir die Ansprüche an uns selbst hochschrauben.

Aber offenbar sind wir anfällig dafür, uns wie Könige fühlen zu wollen. Deutlich erkennbar ist das in den Kommentaren bei Tripadvisor oder in den Google Reviews. Aus der Fülle der dort offenbarten Kleinkariertheit lässt sich eine Erkenntnis ableiten: Ob man eine unflätige Person ist oder nicht, zeigt sich mitunter daran, wie wichtig man sich selbst nimmt. Und wie man mit Leuten umgeht, die einen bedienen.

Die Lösung ist nicht, dass die anderen sich ändern, sondern wir uns. Dass wir die Ansprüche an uns selbst hochschrauben. Ermuntern wir uns also selbst, auf Leute zuzugehen. Und bleiben wir freundlich, auch wenn einmal etwas nicht klappt. Das ist für beide Seiten angenehmer. Die Alternative dazu: Die Wirte beinahe oder ganz davonjagen wie jüngst auf dem Bachtel oder am Oeschinensee.

Sich zum Stammgast hocharbeiten

Machen wir uns die Mühe und arbeiten uns in einem Restaurant zum Stammgast hoch. Etwas Präsenz und dann und wann ein nettes Wort genügen dafür. Freundlichkeit kommt dann von allein. Mit der Zeit begrüsst man uns mit Namen, vielleicht kriegen wir irgendwann den immer gleichen Tisch oder werden gefragt, ob wir das trinken, was wir immer trinken. Kurz: Wir sind irgendwo zu Hause. Das sollte das Ziel sein.

Und besuchen wir einen Ort zum ersten Mal, was oft vorkommt, berücksichtigen wir die oben genannte Anspruchshaltung. So entschärft sich automatisch auch die Kritik, die wir (berechtigterweise) manchmal anbringen müssen. Reagiert der bekannte (oder unbekannte) Wirt immer wieder falsch darauf, suchen wir halt ein anderes Lokal aus und versuchen dort unser Glück. Wir werden eines finden, es gibt genug davon.



David Sarasin ist Redaktor im Ressort Zürich. Seine Schwerpunkte sind Nachtleben, Zeitphänomene, Kultur, Gesellschaft und Politik. Mehr Infos @David_Sarasin

Fehler gefunden?Jetzt melden.