Papablog: Von wegen heile Welt – Warum wir mit Kindern über Krieg sprechen müssen Unser Autor würde gerne anders – aber er kann seine Liebsten angesichts der Lage in Europa nicht um die Wirklichkeit betrügen. Nils Pickert

Papa, was ist Krieg? Junge Teilnehmerin an der Solidaritätskundgebung für die Ukraine auf dem Münsterhof in Zürich, 28. Februar 2022. Foto: Urs Jaudas Auch in Berlin gehen Kinder gegen den Krieg auf die Strasse, 24. Februar 2022. Foto: Hannibal Hanschke (Getty Images) 1 / 2

Es herrscht Krieg in Europa und wir haben viel zu besprechen: Wie es so weit kommen konnte. Wer dafür verantwortlich ist. Was jetzt geschehen muss. Worauf wir uns verlassen können.

Heraushalten funktioniert nicht

Ich will ehrlich sein und mich hier offen zu meiner Sehnsucht nach Flucht in ein Privatleben jenseits von Kriegsnachrichten, Opferzahlen und atomaren Drohungen bekennen. Ein Privatleben, in dem ich alles einigermassen hinbekomme, die Kinder weiter in Schule und Kita gehen und wir uns weitestgehend aus allem heraushalten können, was mit Krieg, Tod und Zerstörung zu tun hat. In dem alles, was gerade passiert nur ein Gerücht ist, eine Ahnung, ein Schatten, der auf meine Familie und mich fallen will, während wir immer noch die Möglichkeit haben, unsere Sachen zu packen um uns in Sonnenflecken zu flüchten.