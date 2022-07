Analyse zum Fall Lorraine – Warum wir uns dermassen aufregen Wie es kommt, dass dem Entscheid einer Berner Szenebeiz eine dermassen heftige kollektive Wut entgegenschlägt: Ihr Zensurverhalten ist Ausdruck einer Mentalität. Meinung Jean-Martin Büttner

Von der Bühne gejagt – wegen afrikanischer Kleidung und Rastalocken: Die Band Lauwarm. Foto: zvg

Klar: Dass ein paar Linke in der Stadt Bern ein Konzert abbrechen mit Argumenten, die man nicht anders interpretieren kann denn als Ausdruck von Inkompetenz und Intoleranz, ist unverständlich. Und feige ist das Vorgehen obendrein. Denn ausgerechnet jene Leute, die sich beim Auftritt der Gruppe Lauwarm in der Brasserie Lorraine an den Haaren und Akkorden der Musiker störten, hatten nicht einmal den Anstand, ihre Kritik den Musikern direkt zu überbringen. Sondern sie gingen hintenherum. Man nennt das eine Intrige.