Demonstration in Winterthur: Trotz Protest geht der Krieg seit einem halben Jahr immer weiter. Foto: Roger Hofstetter

Auch nach einem halben Jahr Schreckensmeldungen überrascht das Ausmass von Leid und Zerstörung in der Ukraine noch immer. Mindestens 28’444 tote Zivilpersonen, wohl mindestens noch mal so viele tote Soldaten auf beiden Seiten, Hunderttausende Verwundete und 100’000 zerstörte Häuser. Und das alles, weil das grösste Land der Welt noch grösser sein will.