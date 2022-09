«Apropos» – der tägliche Podcast – Warum wurde es bei der AHV-Abstimmung so knapp? Ein Geschlechtergraben, ein Röstigraben: Die AHV-Abstimmung hat grössere Verwerfungen in der Schweiz offenbart. Was sagt uns das über künftige Reformen? Antworten dazu – und zum restlichen Abstimmungssonntag – in «Apropos». Vivienne Kuster als Produzentin Raphaela Birrer als Gast Philipp Loser als Host

Am Schluss waren es 32’319 Stimmen, die dafür sorgten, dass die AHV-Reform erfolgreich ist. 32’319 Stimmen, die ausschlaggebend sind, dass Frauen künftig wie Männer bis 65 arbeiten müssen.

Die Umfragen im Vorfeld gingen nicht von einem so engen Resultat aus. Warum ging es am Sonntag trotzdem so knapp aus? Was bedeutet das Resultat für die Linke und ihre Rolle als Vetomacht in der Sozialpolitik? Und was bedeutet es für kommende Reformen?

Das sind alles Themen in der aktuellen Folge von «Apropos» – sowie die beiden anderen nationalen Vorlagen. Zu Gast ist Inland-Chefin Raphaela Birrer, Gastgeber ist Philipp Loser.

Vivienne Kuster ist Produzentin des täglichen Podcasts «Apropos». Sie studierte Germanistik und Medienwissenschaft an der Universität Basel. Mehr Infos Raphaela Birrer ist Leiterin des Ressorts Inland und Mitglied der Chefredaktion der Redaktion Tamedia. Mehr Infos @raphaelabirrer

