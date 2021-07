Tragödie in Behindertenheim – Nachts um halb drei kam die Sturzflut Im Ahrtal ertranken in der Unwetternacht 12 geistig beeinträchtigte Menschen in ihrem Wohnheim. Sie wurden nicht rechtzeitig evakuiert. Wie konnte das passieren? Dominique Eigenmann aus Berlin

Trümmer auf dem Weg: Die gesamte Umgebung des Behindertenheims wurde grossflächig überflutet. Foto: Thomas Frey (DPA)

Wenn Menschen sterben, die sich nicht selbst schützen können, ist das öffentliche Entsetzen stets besonders gross. In Sinzig, der 17’000-Einwohner-Stadt, bei der die Ahr in den Rhein mündet, ertranken letzte Woche 12 geistig behinderte Menschen in den Sturzfluten.

Bürgermeister Andreas Geron war danach sichtlich erschüttert: «Das waren Menschen, die wir hier in Sinzig alle gekannt haben», sagte er dem Nachrichtensender n-TV. Sie hätten nicht nur in Einrichtungen in der Kleinstadt gelebt und gearbeitet, «sondern waren Teil der Lebensgemeinschaft. Das trifft die Stadt so unglaublich hart.»