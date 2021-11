Tiny Houses in Zürich – Warum ziehen Leute von der Loftwohnung ins 19-Quadratmeter-Häuschen? Es gibt Menschen in Zürich, die freiwillig auf minimaler Fläche leben – und die sind gar nicht unbedingt überzeugte Grüne. Sara Belgeri

Christian Wrobel: «Ich wollte auch weniger putzen»

Das Einzige, was Christian Wrobel in seiner Küche vermisst, ist ein Backofen. Foto: Dominique Meienberg

Draussen regnet es in Strömen, aber im Inneren von Christian Wrobels Tiny House, also einem Minihaus mit einer Wohnfläche von weniger als 40 Quadratmetern, ist es warm und gemütlich. Der 33 Quadratmeter grosse Wagen steht auf einer grossen eingezäunten Wiese im Zürcher Oberland. Sein erweiterter Garten: Der Wald. Seit vier Jahren wohnt der Endvierziger jetzt schon hier. Davor lebte er drei Jahre in einem Wohnmobil – ein Test sozusagen.

Er sei überhaupt nicht «ökologisch angehaucht», wie Wrobel es formuliert. Vielmehr habe er nach einer gründlichen Aufräumaktion seiner Habseligkeiten gemerkt, dass er problemlos auf kleinerem Raum leben könnte. Und mit einem Augenzwinkern: «Ich wollte auch weniger putzen.» Seinen eigentlichen Traum, den von einem Leben im Baumhaus, musste er aufgeben. Nicht möglich in der Schweiz, Bäume sind hierzulande geschützt. Also entschied er sich für ein Tiny House.