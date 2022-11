Bürohr – Wirtschaftsnews der Woche – Was an China so toll sei, behielt Schwab für sich Das «Bürohr» der SonntagsZeitung ist eine Institution. Gerüchte, Possen, Erfolgsmeldungen: Hier lesen Sie, was abseits der grossen Schlagzeilen in der Wirtschaft passiert. red

Ein «attraktives Modell für eine ganze Reihe von Ländern» sie das chinesische System, sagte WEF-Gründer Klaus Schwab kürzlich. Foto: Salvatore Di Nolfi (Keystone)

Töggeln im alten Lonza-Turm

Im Foyer des seit diesem Jahr unter Denkmalschutz stehenden Lonza-Hauptsitzes in Basel steht neuerdings ein Töggelikasten. Pierre-Alain Ruffieux, seit zwei Jahren Chef des Pharma-Auftragsherstellers, will damit den Mitarbeitenden während der Fussball-WM eine passende Pausenbeschäftigung zur Verfügung stellen. Doch kaum jemand spielt, wie der Pförtner erzählt. Vielleicht ist es aber auch ein Versuch, die Angestellten auf die beiden neuen Lonza-Türme vorzubereiten, die der Konzern neben den 1962 erstellten Turm bauen lassen will und gegen die der Basler Heimatschutz Einsprache erhebt. In den neuen Gebäuden soll es neben Büros auch Wohnungen geben. Lonza geht davon aus, dass auch Angestellte dort einziehen werden und so eine neue Form von Homeoffice entsteht. Da ergibt ein Töggelikasten Sinn.