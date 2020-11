Kolumne von Julia Weber – Was ausserhalb der Landesgrenzen passiert Kurz vor dem Abstimmungssonntag unterhält sich unsere Kolumnistin mit der Kioskfrau über die Verantwortung von Konzernen. Meinung Julia Weber

Hinter der Scheibe steht die Kioskfrau, strahlt mich an und winkt mit frisch lackierten orangen Fingernägeln. Für die Konzernverantwortungsinitiative, sagt sie. Auf jedem Nagel ein Ja. Wer nicht per Brief abgestimmt hat, soll halt mit Maske an die Urne gehen. Bitte, alle, ja. Ruft sie hinter der Scheibe hervor.

Ja. Sage ich. Und sie sagt, ob ich es nicht auch etwas seltsam fände, dass es Menschen gebe, die sagten, wir dürften diese Initiative nicht annehmen, weil wir damit unseren Firmen schaden würden. «Unsere Firmen». Dabei gehe es doch um den Schutz von Menschen. Von Menschen ausserhalb unseres nationalen Radius.