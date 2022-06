Wandpoesie – Was bedeuten diese Hausinschriften? Es lohnt sich, statt immer nur nach vorn auch mal nach oben zu schauen: Botschaften an Häusern können einem den Kopf verdrehen und den Alltag versüssen. Moira Jurt

Was wollen uns diese Worte wohl sagen? Foto: Moira Jurt

Schon früher hat man Gebäude mit Jahreszahlen versehen, manchmal kam noch der Name von Hausherr oder Zimmermann dazu. Eine Bauurkunde inklusive Denkmal, quasi. Auch Sprüche an Häuserfassaden sind keine Neuerung. Es waren einst religiöse oder weltliche Spruchinschriften, die auch dokumentierten, was die Menschen zur entsprechenden Zeit beschäftigte. Wer den Blick nach oben richtet, findet auch an Zürichs Häuserwänden moderne Mischungen aus Kunst und Poesie. Manchmal sorgen sie für ein kurzes Lächeln, ein anderes Mal zeigen sie auch heute noch, was die Gesellschaft beschäftigt: «How to Work Better».