Geldblog: Frage an Miss Finance – Was bedeutet diversifizieren? Unsere Finanzbloggerin Angela Mygind erklärt, warum Diversifizierung bei Geldanlagen so wichtig ist. Angela Mygind

Wer beim Anlegen auf Diversifikation verzichtet, kann sehr viel Geld verlieren. Foto: Westend61 (Getty Images)

Liebe Miss Finance, ich bin Anfängerin, was das Anlegen betrifft. Immer wieder höre ich, dass man dabei «diversifizieren» soll. Doch was bedeutet das genau? M.B.

Mit Diversifizierung ist ganz grundsätzlich gemeint, dass Sie Ihre Geldanlagen breit streuen. Diversifikation ist auf verschiedene Arten möglich und muss schlussendlich zu Ihrer Strategie und Ihrem gewünschten Portfolio passen. Sie sollte aber nie vergessen werden, da es ansonsten zu einem Klumpenrisiko führen kann.

Diversifizierung als Teil des Risikomanagements

Die Vergangenheit hat es gezeigt: Wer alles Geld auf ein Pferd gesetzt hat, konnte sehr viel verlieren. Grosse renommierte Unternehmen mit gutem Ruf sind unerwartet Konkurs gegangen. Ein Beispiel aus der jüngeren Zeit ist der Wirecard-Betrug. Es gab Berichte von Anlegerinnen und Anleger, die ihr gesamtes Vermögen in das Unternehmen gesteckt hatten und bei jeder schlechten Nachricht nochmals – vermeintlich günstig – Aktien nachgekauft hatten. Dies ist ein Beispiel dafür, wie Diversifikation nicht funktioniert. Das gesamte Risiko der Anlagen konzentriert sich auf ein Unternehmen. Hätten diese Anleger und Anlegerinnen nur schon in ein weiteres Unternehmen investiert, wäre die Wahrscheinlichkeit gross, dass Sie nur 50 Prozent Ihres Vermögen verloren hätten. Deshalb ist die Diversifikation ein so wichtiger Bestandteil des Risikomanagements.

Ein mögliches Beispiel: Nehmen wir an, Sie hätten 10'000 Franken und möchten diese in Aktien anlegen. Sie könnten das gesamte Geld in ein Unternehmen stecken. Das wäre dann die oben erwähnte schlechte Diversifikation.

Alternativ könnten Sie Aktien von drei Schweizer Pharmaunternehmen kaufen. Hätte eines ein schlechtes Management, wären die anderen davon nicht betroffen. Würde aber der Pharmamarkt in der Schweiz reguliert, wären alle drei Unternehmen betroffen und der Aktienkurs würde wahrscheinlich sinken.

Sie könnten auch Aktien von drei Pharmaunternehmen aus drei verschiedenen Ländern kaufen. Von der Regulierung in der Schweiz wären in diesem Beispiel zwei der Unternehmen nicht betroffen, was zu einer besseren Diversifikation führt.

Noch besser wäre, wenn Sie auch Aktien von Unternehmen aus anderen Branchen hätten. Deshalb wäre eine gute Diversifikation in diesem Fall, wenn Sie das Geld auf vier Unternehmen aus unterschiedlichen Branchen und verschiedenen Ländern aufteilen würden.

Wie funktioniert die Diversifizierung?

Diversifizieren Sie aber nicht nur innerhalb Ihres Wertschriften-Portfolios. Zur Diversifizierung gehört Ihr gesamtes Vermögen. Auch Bargeld ist beispielsweise ein wichtiger Bestandteil der Diversifikation. Es ist wichtig, dass Sie jederzeit für Ihren Lebensstil ausreichende flüssige Mittel zur Verfügung haben.

Sie diversifizieren somit über verschiedene Stufen:

Verschiedene Anlageklassen

Verschieden Regionen/Länder und Währungen

Verschiedene Branchen

Stellen Sie sich ihr zukünftiges Portfolio wie ein Baukasten vor. Sie haben persönliche Voraussetzungen und unter denen stellen Sie sich ein für Sie passendes Portfolio aus verschiedenen Anlagen zusammen.

Diversifikation Schritt für Schritt

Das klingt jetzt nach sehr vielen Dingen, die Sie beachten und vor allem auch in Ihr Depot legen sollten. Am Anfang werden Sie nicht alle Komponenten haben. Schauen Sie auf Ihre persönliche Situation und holen Sie die bestmögliche Diversifikation raus. Das Ziel ist, dass Ihr Vermögen über die nächsten Jahre wächst. Sie können schrittweise weitere Elemente der Diversifizierung Ihrem Portfolio hinzufügen.

Angela Mygind Infos einblenden Angela Mygind ist Direktionsassistentin und Finanzbloggerin. Dass viele Frauen das Thema Finanzen vernachlässigen, hat sie dazu bewogen, auf ihrem Blog und über Instagram über Frauen und Finanzen zu schreiben. Sie erklärt dabei, wie die Börsenwelt funktioniert und wie man sich mit Bedacht um die Altersvorsorge kümmert. Ihr Anliegen: Frauen für die Finanzwelt zu begeistern und Hemmschwellen abzubauen.

