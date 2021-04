Podcast «Alles klar, Amerika?» – Was beim Prozess um George Floyds Tod auf dem Spiel steht In Minneapolis hat das Gerichtsverfahren gegen den Ex-Polizisten begonnen, der den tödlichen Einsatz gegen George Floyd verantwortete. Was von der Anklage und der Verteidigung zu erwarten ist. Alan Cassidy , Philipp Loser

Strenge Sicherheitsvorkehrungen: Das Gerichtsgebäude in Minneapolis, in dem der Prozess um George Floyds Tod stattfindet, wurde weiträumig abgeriegelt. Foto: AFP

Zehn Monate nach dem Tod des Afroamerikaners George Floyd bei einem Polizeieinsatz hat in Minneapolis der Prozess gegen die vier Polizisten begonnen, die am Einsatz beteiligt werden. Den Anfang auf der Anklagebank macht Derek Chauvin, der entlassene Beamte, der während rund neun Minuten sein Knie in den Nacken Floyds drückte.

Die Atmosphäre in- und ausserhalb des Gerichtssaals ist angespannt. Viele Amerikanerinnen und Amerikaner, die im vergangenen Jahr gegen Polizeibrutalität und Rassismus auf die Strasse gingen, fordern eine Bestrafung Chauvins. Doch bisher wurden Polizisten für exzessive Gewalt kaum je strafrechtlich zur Verantwortung gezogen, die Hürden für eine Verurteilung sind hoch.

Wie argumentieren Anklage und Verteidigung in dem Verfahren? Welche Rolle spielt die Jury? Und ist in dieser aufgeheizten Stimmung ein fairer Prozess überhaupt möglich? Darüber spricht Philipp Loser mit USA-Korrespondent Alan Cassidy in einer neuen Folge des USA-Podcasts «Alles klar, Amerika?»





