Geldblog: Rente oder Kapitalbezug? – Was beim Vergleich der Steuerlast oft vergessen geht Beim PK-Kapitalbezug muss man neben der einmaligen Kapitalbezugssteuer das bezogene Geld später als Vermögen und auch die Erträge daraus versteuern. Martin Spieler ordnet ein. Martin Spieler

Sicherheit, Risiko, Know-how: Beim Entscheid, ob Rente oder Bezug sollte man nicht nur Steuereffekte berücksichtigen. Illustration: Christina Baeriswyl

Meiner Meinung nach wird der Kapitalbezug bezüglich Steuern immer etwas zu positiv dargestellt. So auch bei Ihnen im Blog. Es wird immer nur von den Steuern auf den Renten gesprochen. Wenn man jedoch das Kapital bezieht, hat man ja auch einen Ertrag auf diesem Kapital. Dieser Kapitalertrag unterliegt ebenfalls jährlich der Besteuerung. Leserfrage von R.E.

Sie sprechen aus meiner Sicht wichtige Punkte an: Es stimmt, dass bei der steuerlichen Beurteilung eines Rentenbezugs gegenüber eines Kapitalbezugs in der Regel nur die bei der Rente bis ans Lebensende jährlich anfallende Einkommenssteuer und beim Kapitalbezug nur die einmalig beim Bezug anfallende Kapitalbezugssteuer berücksichtigt werden, wobei diese zu einem reduzierten Satz und separat vom übrigen Einkommen berechnet wird. Wie die Einkommenssteuer unterliegt in vielen Kantonen auch die Kapitalauszahlungssteuer einer Progression.