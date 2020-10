Ausgangslage

Der Schweizer Gastro-Szene geht es wegen der Corona-Krise schlecht. Nun wird der Bundesrat vermutlich morgen Mittwoch die Branche wirtschaftlich weiter einschränken, indem er die Sperrstunde national auf 22 oder sogar 21 Uhr verlegen will. Ein solcher Entscheid würde die Restaurants und Bars noch härter treffen.

Der Verband Gastrosuisse befürchtet ein umfangreiches Beizensterben. Heute informiert er an der Medienkonferenz in Zürich ab 9.30 Uhr über die dramatische Lage der Szene. Der Verband will auch Forderungen an die Politik stellen.

Mit von der Partie sind Casimir Platzer, Präsident GastroSuisse, Maurus Ebneter, Präsident Wirteverband Basel-Stadt, Urs Pfäffli, Präsident Gastro Zürich-City, André Roduit, Präsident GastroValais sowie Esther Friedli, Nationalrätin SVP und Gastwirtin.