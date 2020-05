Jobcoach – Was Chefs von uns wollen Nicht alle Vorgesetzten erwarten von uns ständig neue Ideen, Geselligkeit und Harmonie. Damit wir uns richtig verhalten, sollten wir ihre Persönlichkeiten kennen. Nikolaus Storz

Innovativ oder neurotisch? Um den Chef zufriedenzustellen, muss man ihn durchschauen. Foto: Getty Images

Unzählige Beiträge im Internet, in Büchern oder in der Forschung beschäftigen sich mit der Frage, was Chefs tun müssen, um gute Führungskräfte zu sein. Aber was müssen eigentlich wir als Mitarbeitende tun, damit unsere Chefs zufrieden sind? Was wollen unsere Vorgesetzten von uns? Und was können sie erwarten?