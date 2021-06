Von Kopf bis Fuss: Gesundes Powerpaket – Was Datteln alles können Von Abnehmhilfe bis Stimmungsmacher: Wir verraten Ihnen, was so eine Handvoll süsser Früchte alles kann. Silvia Aeschbach

Reichhaltiger Energielieferant: Datteln haben etliche Vitamine, Ballaststoffe und Mineralstoffe. Foto: Getty Images

Meine erste Erfahrung mit den braunen Früchtchen machte ich – jedenfalls wenn ich den Erzählungen meiner grossen Schwester glauben kann – als kleiner Knirps. Ich war etwa drei Jahre alt und hatte in der Küche ein Päckchen Datteln entdeckt, welches meine Mutter nach dem Einkaufen auf dem Tisch hatte liegen lassen. Und da ich schon damals Süsses über alles liebte, griff ich wacker zu. Was zur Folge hatte, dass mir wenige Stunden danach so schlecht war, dass ich sehr lange keine «Daddeln», wie ich sie damals nannte, mehr anschauen, geschweige denn essen wollte.