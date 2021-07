Vierte Corona-Welle - Was den verschiedenen Altersklassen droht

Vierte Corona-Welle – Was den verschiedenen Altersgruppen droht Die Mehrheit der Erwachsenen ist inzwischen gegen Corona geimpft. Trotzdem könnten noch mehr Menschen erkranken als bislang – vor allem unter 50-Jährige. Charlotte Walser

Pflegende kümmern sich um Covid-Patienten in einer Intensivstation im Universitätsspital Basel. Foto: Peter Klaunzer (Keystone)

Im ungünstigsten Fall könnten in der Schweiz nochmals so viele Menschen an Covid erkranken wie seit Beginn der Pandemie – oder sogar noch mehr. Total sind derzeit 2,38 Millionen Menschen nicht immun. Über 33’000 Menschen könnten noch hospitalisiert werden müssen. Bisher benötigten rund 29’000 Menschen eine Hospitalisierung. Die Zahlen sind dem aktuellen Bericht der Science-Taskforce zu entnehmen. Sie warnt davor, dass das Gesundheitswesen wieder an die Grenzen stossen könnte.

Die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler haben erstmals die potenzielle Krankheitslast in den verschiedenen Altersklassen berechnet. Unter «potenzieller Krankheitslast» verstehen sie die maximale Anzahl an schweren Erkrankungen, wenn sich alle nicht immunen Menschen mit dem Coronavirus infizieren würden. Mit dem gegenwärtigen Infektionsrisiko einer Altersgruppe hat die potenzielle Krankheitslast nichts zu tun: Das Infektionsrisiko leitet sich aus der Inzidenz und der geschätzten Dunkelziffer ab.