Käsestreit mit den USA – Was der Gruyère mit dem Kampfjet F-35 zu tun hat Ein US-Richter lehnte es ab, Schweizer Greyerzer in den USA zu schützen. Nun wird dem Bund vorgeworfen, er hätte den Käsestreit mit dem Kauf des F-35 verbinden müssen. Philippe Reichen aus Lausanne

Der Entscheid eines US-Richters hat die Produzenten des Greyerzer Käses in ihrem Stolz verletzt. Foto: Laurent Gilliéron (Keystone)

Den Waadtländer Käser René Pernet erschüttert wenig. Fassungslos macht ihn aber, wenn er in New York weilt und in ein Stück industriell gefertigten US-amerikanischen Greyerzer Käse beisst. Geschmack, Textur, Aussehen, Härte: mit dem Schweizer Original habe diese Industrieware nichts gemein. Trotzdem wird sie als «Gruyère» verkauft, ärgert sich Pernet, dessen Käserei 1896 gegründet wurde.