Ersatz von Heizungen in Zürich – Was der neue Ölheizungsdeal für Hausbesitzer bedeutet Damit das Zürcher Energiegesetz an der Urne nicht scheitert, holt die Klima-Allianz die FDP an Bord – und entschärft eine umstrittene Passage. Marius Huber

Heizöllieferung in einem Zürcher Einfamilienhausquartier. Foto: Urs Jaudas

Wenn alle 120’000 Öl- und Gasheizungen im Kanton Zürich durch saubere Lösungen ersetzt werden müssen, kann das für Hausbesitzerinnen und Hausbesitzer teuer werden – darum muss das neue Zürcher Energiegesetz mit heftigem Widerstand rechnen. Eine unerwartete Retusche am Gesetz soll dieses nun sicher über die Ziellinie bringen, wie die «Neue Zürcher Zeitung» berichtet. Die links-grüne Klimaallianz hat sich mit der FDP und der CVP kurz vor der Schlussabstimmung im Kantonsrat auf einen Kompromiss verständigt. Gemeinsames Ziel: verhindern, dass dieser Eckpfeiler der Zürcher Klimapolitik an der Urne scheitert, wie das in Solothurn und im Aargau passiert ist (lesen Sie hier mehr dazu).