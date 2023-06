Folgen der Katastrophe in der Ukraine – Was der zerstörte Staudamm für Cherson bedeutet Der Bruch des Kachowka-Staudamms in der Ukraine hat schwerwiegende Auswirkungen. Wir ordnen ein.

Patricia Shams (mit Material von AFP und SDA)

Wurde zerstört: Der Kachowka-Staudamm. Video: Tamedia

Was ist passiert?

In der südukrainischen Region Cherson ist nach Angaben der Kriegsparteien der Kachowka-Staudamm nahe der Front schwer beschädigt worden. Es drohen Überschwemmungen, die Bevölkerung wird evakuiert. Präsident Wolodimir Selenski rief eine Dringlichkeitssitzung des ukrainischen Sicherheits- und Verteidigungsrats ein. Offenbar wurde auch das angrenzende Wasserkraftwerk zerstört.

Was droht den Gebieten um den Staudamm?

Mehrere Dörfer seien bereits «vollständig oder teilweise» überflutet, teilte ein ukrainischer Beamter am Dienstag mit. «Etwa 16’000 Menschen befinden sich in der kritischen Zone am rechten Ufer», erklärte das ukrainische Militär. Der Wasserpegel werde demnach binnen fünf Stunden «kritische Stände» erreichen.

Das ukrainische Innenministerium rief die Bevölkerung von zehn Dörfern am rechten Flussufer des Dnjepr und in Teilen der Stadt Cherson auf, wichtige Dokumente und Haustiere einzusammeln, Geräte auszuschalten und die Gegend wegen Überschwemmungsgefahr zu verlassen. Zudem warnte es vor möglicher Desinformation.

Der von Moskau eingesetzte Bürgermeister Wladimir Leontjew in Nowa Kachowka sagte, das Wasser sei gestiegen, bisher gebe es aber keine Notwendigkeit, Zivilisten in Sicherheit zu bringen.

«Die Halbinsel Krim könnte für viele Jahre ohne Wasserversorgung sein», sagte Mykhailo Podolyak vom ukrainischen Präsidentenbüro gegenüber CNN. Er nannte den Vorfall eine «globale ökologische Katastrophe». Verschiedene Tiere und Ökosysteme würden in den nächsten Stunden gefährdet.

Was sind die Folgen für die von Russland besetzte Halbinsel Krim?

Wladimir Leontjew räumte ein, dass es zu Problemen bei der Wasserversorgung auf der bereits 2014 von Russland annektierten Schwarzmeer-Halbinsel Krim kommen könnte, die südlich von Cherson liegt. Diese wird mit Wasser aus dem Kachowka-Stausee beliefert.

Eine Gefahr für das AKW Saporischschja?

Es ist bisher nicht klar, ob der Angriff eine Bedrohung für das AKW Saporischschja darstellt. Die Kühlsysteme des von russischen Truppen besetzten Atomkraftwerks werden mit Wasser aus dem vom Damm aufgestauten Kachowka-See versorgt.

Die Internationale Atomenergiebehörde sieht «kein unmittelbares nukleares Risiko» für das AKW Saporischschja. «Die Experten der IAEA» seien vor Ort und «beobachten die Situation», teilte die Organisation am Dienstag im Onlinedienst Twitter mit.

Auch laut dem ukrainischen Kraftwerksbetreiber Energoatom sei die Lage unter Kontrolle. «Das Wasser aus dem Kachowka-Stausee versorgt die Turbinenkondensatoren und die Sicherheitssysteme der Anlage», erklärte Energoatom auf Telegram. «Der Kühlteich ist jetzt voll: Um 8 Uhr morgens (Ortszeit) betrug der Wasserstand 16,6 Meter, was für den Bedarf des Kraftwerks ausreichend ist.»

Der ukrainische Kraftwerksbetreiber Energoatom hatte bereits in der Vergangenheit erklärt, eine Zerstörung des Damms könne negative Folgen für die Atomanlage haben.



Warum ist der Staudamm so wichtig?

Der Damm am Fluss Dnjepr ist der südlichste der sechs Dnjepr-Staudämme und hält ein riesiges Wasserreservoir zurück. Der Stausee umfasst über 18 Milliarden Kubikmeter Wasser. Zum Vergleich: Der mit Abstand grösste Speichersee der Schweiz, der Lac des Dix, umfasst 400 Millionen Kubikmeter Wasser und ist damit 40-mal kleiner. Der Kachowka-Damm ist 30 Meter hoch und 3,2 Kilometer lang. Er wurde im Jahr 1956 gebaut.

Neben der Energiegewinnung aus Wasserkraft wird der Kachowkaer Stausee für die Schifffahrt, landwirtschaftliche Bewässerung, Trinkwasserversorgung und Fischerei genutzt. Mit der Zerstörung des Staudamms droht damit neben einer lokalen Überschwemmungskatastrophe auch eine Beeinträchtigung der Wasserversorgung in weiten Teilen der südlichen Ukraine. Denn der Stausee trägt auch zur Stromversorgung des Wasserkraftwerks Kachowka bei, welches gemäss Angaben beider Kriegsparteien ebenfalls zerstört wurde. Damit werden die anhaltenden Energieprobleme der Ukraine weiter verschärft.

Am Stausee befinden sich zahlreiche Städte, ein Hafen und Siedlungen. Er ist nach der am Ufer gelegenen Stadt Kachowka benannt.



