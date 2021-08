Das Fitnesstracker-Original aus Japan – Was die 10’000-Schritte-Regel mit den Spielen in Tokio zu tun hat Eine japanische Firma lancierte just nach Tokio 1964 den ersten kommerziellen Schrittmesser. Den aktuellen Boom hat die Pionierin verschlafen. Christian Brüngger

Werbung für den ersten Schrittzähler made in Japan. Foto: Yamasa

Aufzüge und Autos verleiten zum Stillstand. Permanent sitzen die Menschen beim Arbeiten. Sie verfetten. Darum sollen sie sich mehr bewegen – am besten täglich mit 10’000 Schritten.

Was klingt, als wären das Aussagen unserer Zeit, ist ein halbes Jahrhundert alt. Denn just um die Olympischen Spiele von Tokio 1964 sorgten sich die japanischen Gesundheitsexperten um die Gürtellinie ihrer Landsleute. Sie fanden, dass sich die modernen Japaner immer mehr gehen lassen würden – mit fatalen Folgen für ihr Leben.

In Ingenieur Jiro Kato fanden sie einen Daniel Düsentrieb, der ihre Sorgen mittels bahnbrechender Technologie zu lösen versuchte: mit einem Schrittmesser, dem ersten kommerziell erhältlichen Fitnesstracker der Welt. «Ist die angepeilte Schrittzahl pro Tag auch wirklich erreichbar?»: Diese gegenwärtig boomende Frage, die so manche regelmässig auf ihre Smartwatch blicken lässt, ist also ziemlich alt.