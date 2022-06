Besuch bei DNA-Forschern – Was die Isländer in unseren Genen lesen Das menschliche Erbgut bestimmt mit, woran wir erkranken. Warum das so ist, erforscht Decode Genetics in Reykjavik und löst nebenher ein jahrhundertealtes Rätsel. Alexandra Bröhm

Hier wird gerade eine Geschichte, die Jahrhunderte zurückreicht entschlüsselt: Eine Mitarbeiterin im DeCode Labor in Reykjavik. Foto: DeCode Genetics

Unten im Keller lagert der Schatz hinter einer schweren Tür. Sie führt in einen düsteren Nebenraum, wo einem eiskalte Luft entgegenweht. Bei minus 14 Grad lagern hier Tausende von Röhrchen, gefüllt mit Blut. Auf jedem Röhrchen klebt ein Barcode. Die Proben stammen von Isländern und Isländerinnen, die beim Genforschungs-Unternehmen Decode Genetics an Studien teilnehmen. Die Blutproben erzählen eine Geschichte, die Jahrhunderte zurückreicht, jetzt aber erst entschlüsselt wird und grosse Fortschritte in der Medizin ermöglichen soll. Nicht nur in Island, sondern auch bei uns.