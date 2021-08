Die Reden zur Bundesfeier – Was die Kantonsregierung zu sagen hat Vier von sieben Mitgliedern des Regierungsrates hielten am 1. August Festreden, teilweise sogar mehrfach. Thema war überall die Pandemie und ihre Folgen. Daniel Schneebeli

An der Bundesfeier treffen sich die Leute und hören sich an, was die Schweiz zusammenhält. Foto: Leo Wyden

Vier der sieben Zürcher Regierungsmitglieder sind am Nationalfeiertag vor Publikum aufgetreten. Das Tief «Ferdinand» hat die Festgemeinden vielerorts in Festzelte, Mehrzweckhallen oder in die Kirchen abgedrängt. An etlichen Orten wurden Bundesfeiern sogar abgesagt. Gemäss den schriftlich vorliegenden Redetexten der Regierungsrätinnen und Regierungsräte Mario Fehr, Silvia Steiner, Ernst Stocker und Natalie Rickli haben sich alle zur Pandemie und ihren Folgen geäussert.

Für den parteilosen Sicherheitsdirektor Mario Fehr hat Zürich die Pandemie gut gemeistert. Archivfoto: Leo Wyden

Mario Fehr zieht positive Bilanz

Der neu parteilose Sicherheitsdirektor Mario Fehr trat in Bauma, Hettlingen und Hombrechtikon auf. Die Feier in Bauma wurde ausgerechnet von der SP organisiert, seiner ehemaligen Partei, mit der er sich überworfen hatte und aus der er vor kurzem ausgetreten ist.

In seiner Rede sprach Fehr vor allem über das gegenseitige Vertrauen zwischen Bevölkerung und Behörden. Dieses sei die Basis gewesen, um durch die Corona-Pandemie zu kommen. Die Gesellschaft habe zusammengehalten und die Massnahmen mitgetragen.

Fehr zog eine vorläufig positive Bilanz zur Pandemie. Im Vergleich zu den Nachbarländern sei die Schweiz ohne grössere Kollateralschäden durch die Krise gekommen. «Wir hatten keine Ausgangssperre. Wir hatten Massnahmen, die insgesamt vernünftig waren.»

Nun seien bereits 1,8 Millionen Impfdosen im Kanton Zürich verabreicht, das Leben sei auf Plätze, Terrassen, in Restaurants und an viele Veranstaltungsorte zurückgekehrt.

Die Schweiz habe ideale Voraussetzungen, um auch weiterhin gute Lösungen für die Probleme der Zukunft zu finden. «Vor allem, wenn wir uns gemeinsam engagieren.» Nun sei es wichtig, Flagge zu zeigen und auch zu feiern.

Für Bildungsdirektorin Silvia Steiner ist der Föderalismus der Kitt, der die Schweiz zusammenhält. Archivfoto: Moritz Hager

Steiner lobt den Föderalismus

Die Bundesfeier der Stadt Zürich musste wetterbedingt von der Stadthausanlage ins Grossmünster verlegt werden. Bildungsdirektorin Silvia Steiner (Mitte) warb in ihrer Rede für den Föderalismus, der in der Pandemie oft als «Kantönligeist» abgetan wurde. Differenzen müsse man aushalten.

«Wir sind sogar in der Lage, auszuhalten, dass jeder Kanton seine eigenen Pandemieregeln hat», sagte Steiner. Auch wenn diese eigenen Regeln als Sonderlösungen bezeichnet worden seien und der Föderalismus als schwerfällig erlebt worden sei – das Akzeptieren von Differenzen sei der Kitt der Schweiz.

Diese Differenzen auszuhalten, sei manchmal ganz schön unbequem, sagte Steiner weiter. Der «Schweizer Weg» führe über 26 Kantone, und es würden bis zu 5,5 Millionen Stimmberechtigte mitreden. «Aber ich bin überzeugt, dass es sich lohnt.»

Wie schon die drei Talschaften von Uri, Schwyz und Unterwalden vor 730 Jahren hätten sich auch die Kantone in den letzten Monaten beigestanden und seien dabei trotzdem eigenständig geblieben. «Darauf dürfen wir stolz sein.»

Finanzdirektor Ernst Stocker hofft, dass die Pandemie die Gesellschaft nicht spaltet. Archivfoto: Tamedia

Stocker fürchtet Spaltung

Finanzdirektor Ernst Stocker (SVP) hat sich am 1. August in Uster, Rümlang und Oberrieden unters Volk gemischt. In seiner Rede zog er Bilanz zur Corona-Krise, die «wir alle zusammen bisher gut gemeistert» hätten. Es hätten sich aber auch Gräben aufgetan.

Die Pandemie habe den Zusammenhalt der Schweiz auf die Probe gestellt und das Land vor unangenehme und einschneidende Fragen gestellt, sagte Stocker.

Die Auseinandersetzungen hätten leider auch zu einer gewissen Spaltung geführt, selbst in Familien und in Freundschaften. «Ich hoffe sehr, dass wir das wieder hinkriegen», sagte er.

Helfen werde das direktdemokratische System. Es wahre den bestmöglichen Ausgleich, weil jede und jeder mitreden und politisch Einfluss nehmen könne. Auch wenn keine Einigkeit herrsche, entscheide die Mehrheit, und diese werde grundsätzlich akzeptiert.

Auch wenn die Pandemie viel Schmerz und Leid mit sich gebracht habe und es manchmal sehr schwer gewesen sei, hätten alle ihr Bestes gegeben. «Wir haben aufeinander Rücksicht genommen und einander geholfen», sagte Stocker weiter. «Ich wünsche mir, dass uns die Krise schlussendlich gestärkt hat.»

Gesundheitsdirektorin Natalie Rickli ist überzeugt, dass wir mit den Impfungen aus der Pandemie rauskommen. Archivfoto: LAB

Rickli ruft zum Impfen auf

Gesundheitsdirektorin Natalie Rickli (SVP) hat in ihren 1.-August-Reden in Feuerthalen und Neftenbach zum Impfen aufgerufen. «Dies ist der beste Weg, Corona hinter uns zu lassen.»

Angesichts der aktuell noch tiefen Zahlen bei den Spitaleinweisungen und den Todesfällen seien zusätzliche Massnahmen nicht gerechtfertigt. In dieser Phase sei es aber das Ziel, dass sich noch mehr Menschen impfen lassen würden, sagte Rickli.

In ihrer Rede richtete sich die SVP-Regierungsrätin auch an jene, die seit Monaten die Massnahmen kritisieren. Sie habe Verständnis für jede und jeden, die oder der Mühe habe, wenn der Staat die persönliche Freiheit einschränke. Auch Schimpfen und Kritisieren gehöre dazu. Unterschiedliche Ansichten seien die Stärke einer Demokratie.

Eigenverantwortung heisse aber auch, sich an notwendige Massnahmen zu halten, um Schaden von anderen und der Gemeinschaft abzuhalten. «Damit die Freiheit erhalten werden kann, müssen manchmal Einschränkungen in Kauf genommen werden», sagte sie.

Prävention sei nun mal nicht «sexy», das liege in der Natur der Sache. Wenn sie funktioniere und das Problem verhindert werde, habe man im Nachhinein den Eindruck, sie sei nicht nötig gewesen.

Unter dem Strich findet Rickli trotzdem, dass die Schweiz «besser durch die Krise gekommen ist als fast alle anderen Länder der Welt». Dies liege am pragmatischen Mittelweg zwischen Einschränkungen und Laisser-faire, zwischen Zwang und Freiheit.

Fehler gefunden?Jetzt melden.