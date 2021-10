Ersatz für Maestro-Karte – Was die neue Debit-Card kann – und was sie kostet In diesen Tagen gibts Post von der Bank: Die Institute tauschen die Maestro-Karte gegen neue Debitkarten aus. Die Gebühren und Funktionen im Überblick. Holger Alich

Bargeldloses Bezahlen ist auf dem Vormarsch. Debitkarten werden dafür am häufigsten genutzt. Nun wird die Maestro-Karte zunehmend von Banken ausgemustert. Foto: Elaine Thompson (Keystone, AP)

Bei Bankkarten läuft derzeit eine grosse Umtauschaktion. Die alten Maestro-Karten werden schrittweise durch neue Debitkarten ersetzt. Da die Maestro-Karte vom Anbieter Mastercard stammt, dürften die meisten Kundinnen und Kunden bald die neue Debit Mastercard bekommen. Einige Banken wie die UBS haben auch V Pay im Angebot, das Gegenstück von Maestro von Visa. Diese wird dann durch die neue Visa-Debitkarte ersetzt. Welche Folgen hat der Kartenwechsel?

Wie unterscheiden sich die Maestro- von den neuen Debitkarten?

Wie die Maestro-Karte sind die neuen Karten auch Debitkarten, sprich: Gezahlte Beträge werden sofort abgebucht. Die neuen Debitkarten bieten zudem einige Funktionen von Kreditkarten. So können Kundinnen und Kunden mit den neuen Karten auch in Onlineshops bezahlen. Das ist der Hauptvorteil. Zudem lassen sich die neuen Karten virtualisieren, sprich, Nutzerinnen und Nutzer können sie in den Wallets von Apple Pay oder Samsung Pay hinterlegen und so mit ihrem Smartphone bezahlen.