Was die Schweiz besser machen muss – Sieben Lehren aus der Pandemie Die Belastungen der Pandemie haben im Gefüge der Schweiz erhebliche Schwachstellen aufgedeckt. Wir zeigen die grössten Probleme auf – und wie man sie lösen könnte. Anke Fossgreen Charlotte Walser Alexandra Bröhm Nik Walter Hans Brandt

Vieles hat funktioniert in den vergangenen beiden Pandemiejahren. Die Spitäler kamen zwar mehrmals an die Grenzen, konnten die Versorgung aber trotz Personalmangels gewährleisten. In der Bundesverwaltung wurden über Nacht Verordnungen erarbeitet. Von Schliessungen betroffene Branchen erhielten rasch finanzielle Unterstützung. Es gab Protestbewegungen, doch die Bevölkerung hat den Kurs der Regierung in zwei Abstimmungen gutgeheissen.