Geldblog: Altersvorsorge sichern – Was es beim Auswandern zu beachten gilt Ein definitiver Wohnsitzwechsel hat Konsequenzen für die Vorsorge – es lohnt sich, die genauen Folgen frühzeitig mit Spezialisten zu erörtern. Martin Spieler

Abenteuer Auswandern: Ein Wohnsitzwechsel ist aufregend – und sollte gut vorbereitet werden. Foto: Getty Images

Unsere Tochter, 35 Jahre alt, wandert nach Deutschland aus. Was ist zu beachten in Bezug auf AHV, Pensionskasse und 3. Säule? Leserfrage von L.B.

Indem Ihre Tochter Ihren Wohnsitz nach Deutschland verlegt, wandert sie definitiv in einen EU-Staat aus. Hier gilt laut Bundesamt für Sozialversicherung, dass wer definitiv auswandert oder in einem EU- oder EFTA-Staat arbeitet, in jedem Fall den Sozialversicherungen des Beschäftigungs- oder Aufenthaltslandes untersteht – im konkreten Fall somit jenen von Deutschland. Anders wäre es, wenn Ihre Tochter nur vorübergehend im Ausland arbeiten oder sich dort aufhalten würde. Dann bliebe sie je nach Wohnland, Beschäftigungsland und Arbeitgebendem – entweder den schweizerischen Sozialversicherungen unterstellt oder den Sozialversicherungen des Beschäftigungs-, Aufenthalts- oder Wohnlandes.